Новую RTX 4070 12 ГБ сравнили с б/у Titan RTX 24 ГБ (2018 г.) в играх

The Last of Us в 1440p в среднем шла с 73 к/с (RTX 4070) и 68 к/с (Titan RTX), в 4К - с 40 и 36 к/с соответственно.

Игра God of War запускалась в разрешении 1440p со средней частотой кадров 117 к/с (RTX 4070) и 102 к/с (Titan RTX), в разрешении 4К - 74 к/с и 63 к/с соответственно.

В Call of Duty Modern Warfare II средний FPS в 1440p составил 111 к/с и 94 к/с (RTX 4070 и Titan RTX соответственно), в 4К - 71 к/с и 62 к/с.

Spider-Man в разрешении 1440p в среднем шла со 159 к/с (RTX 4070) и 151 к/с (Titan RTX), в разрешении 4К - 92 к/с и 85 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в 1440p со 104 и 101 к/с в среднем (RTX 4070 и Titan RTX соответственно), в 4К - с 61 и 58 к/с.