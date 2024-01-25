Новую RTX 4070 Ti Super сравнили со старым флагманом RTX 3090

Новую RTX 4070 Ti Super сравнили со старым флагманом RTX 3090Какая видеокарта всё-таки быстрее?
Battlefiled V в разрешении 1080p шла с ультра-настройками. В среднем в ней удалось получить 207 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 206 к/с (RTX 3090). В разрешении 1440p средний FPS равнялся 202 к/с и 195 к/с соответственно, в 4К — 142 к/с и 132 к/с соответственно.
В игре Red Dead Redemption II с ультра-графикой в Full HD средняя частота кадров составляла 129 к/с (4070 Ti Super) и 115 к/с (3090). В 1440p эти же значения равнялись 120 и 101 к/с соответственно, в 4К — 80 и 71 к/с соответственно.
Far Cry 6 в 1080p шла со средним FPS 126 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 124 к/с (RTX 3090), в 1440p — со 120 и 119 к/с, в 4К — с 91 и 85 к/с соответственно.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В целом лучше себя из двух видеокарт показала модель RTX 4070 Ti Super. Во всех протестированных играх в 1080p разница между ней и RTX 3090 составила 10% (164 к/с и 149 к/с), в 1440 — 9% (143 к/с и 131 к/с), в 4К — 13% (97 к/с и 86 к/с).
Характеристики сборки: — процессор Ryzen 7 7800X3D; — материнская плата Aorus X670E; — оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB.