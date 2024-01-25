Новую RTX 4070 Ti Super сравнили со старым флагманом RTX 3090

Battlefiled V в разрешении 1080p шла с ультра-настройками. В среднем в ней удалось получить 207 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 206 к/с (RTX 3090). В разрешении 1440p средний FPS равнялся 202 к/с и 195 к/с соответственно, в 4К — 142 к/с и 132 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption II с ультра-графикой в Full HD средняя частота кадров составляла 129 к/с (4070 Ti Super) и 115 к/с (3090). В 1440p эти же значения равнялись 120 и 101 к/с соответственно, в 4К — 80 и 71 к/с соответственно.

Far Cry 6 в 1080p шла со средним FPS 126 к/с (RTX 4070 Ti Super) и 124 к/с (RTX 3090), в 1440p — со 120 и 119 к/с, в 4К — с 91 и 85 к/с соответственно.