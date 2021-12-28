Новую версию видеокарты NVIDIA RTX 2060 назвали самой бессмысленной за последнее время

В общей картине производительности GeForce RTX 2060 12 ГБ примерно соответствует GeForce RTX 2060 Super, и не достигает разницы даже в 5-6%. С другой стороны, если сравнивать с AMD Radeon RX 6600, то возникает любопытная ситуация. Новая видеокарта NVIDIA уступает конкуренту на 7% в разрешении FullHD, а вот в 4K наоборот опережает — на 5%.

При этом более современная GeForce RTX 3060 на 12-16% опережает GeForce RTX 2060 12 ГБ. Впрочем, все эти замеры становятся бессмысленными, когда речь заходит о цене. Так, за RTX 2060 12 ГБ в Европе просят от 700 евро. Обычную же RTX 2060 можно купить за 560 евро, как и RX 6600. Даже RTX 3060 стоит дешевле. Поэтому можно понять выводы немецкого автора. Действительно, непонятно, зачем тратить деньги на новую версию RTX 2060.