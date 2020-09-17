Компьютеры
Сегодня 19:13
Новую видеокарту NVIDIA RTX 3080 невозможно нигде купить в первый день продаж
Может быть, в ближайшие дни ситуация станет яснее
Сегодня в продажу поступила новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Однако, как заметили журналисты, модель уже нигде невозможно купить. Сайты сообщают, что RTX 3080 на складах нет.
На официальном сайте NVIDIA купить видеокарту не получается. Написано, что в продаже в магазине NVIDIA она появится с 06.10.2020. Также компания предлагает сообщить о появлении видеокарты каждому желающему индивидуально.
На сайтах крупных американских интернет-магазинов GeForce RTX 3080 купить тоже не удаётся. Как отмечает издание iXBT, возможно, видеокарты где-то есть, но неясно в каком количестве. Пользователи сети начали шутить на эту тему и называть новинку GeForce RTX 3080 Out of Stock Edition.