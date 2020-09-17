Новую видеокарту NVIDIA RTX 3080 невозможно нигде купить в первый день продаж

На официальном сайте NVIDIA купить видеокарту не получается. Написано, что в продаже в магазине NVIDIA она появится с 06.10.2020. Также компания предлагает сообщить о появлении видеокарты каждому желающему индивидуально.

На сайтах крупных американских интернет-магазинов GeForce RTX 3080 купить тоже не удаётся. Как отмечает издание iXBT, возможно, видеокарты где-то есть, но неясно в каком количестве. Пользователи сети начали шутить на эту тему и называть новинку GeForce RTX 3080 Out of Stock Edition.