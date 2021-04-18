Новую видеокарту NVIDIA с защитой от майнинга начали рассылать в магазины

Если 3080 Ti уже начали поставлять в распределительные центры, это значит, что видеокарту скоро должны выпустить. Скорее всего, это случится в середине мая.

Ожидается, что новая RTX 3080 Ti получит 10 240 ядер CUDA и boost-частоту 1665 МГц. Если эти цифры верны, то видеокарта будет близка по производительности к RTX 3090, но её цена будет ближе к стандартной 3080.

Журналисты отмечают, что видеокарта может быть даже дешевле, если у неё есть встроенный ограничитель майнинга. Ранее источники сообщали, что в NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет реализована аппаратная и программная защита от добычи криптовалюты.