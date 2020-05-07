Новые бюджетные процессоры AMD сравнялись по производительности с флагманом Intel прошлых лет

Речь идёт о четырёхъядерных Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. Их конкурентами, скорее, являются процессоры вроде Core i3. Тестирование новинок провёл сайт 3DNews.

Так в комплексном графическом тесте 3DMark Time Spy Extreme Ryzen 3 3300X, конечно, проигрывает шестиядерным моделям. Но зато почти не уступает Core i7-7700K, который, по словам автора публикации, в тесте олицетворяет будущий Core i3 десятитысячной серии.

Что касается производительности в играх, то надо отметить, что тут разница между самими Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 достаточно велика. Именно старший Ryzen 3 3300X вполне сравним с Core i7-7700K. Это можно увидеть по скриншотам ниже: