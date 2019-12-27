Новые бюджетные процессоры Intel сравнялись по характеристикам с флагманами 2017 года

Информацию о Core i3-10300 нашли в базе данных бенчмарка UserBenchark, а о Core i5-10600 — в базе данных одного из тестов 3DMark. Что касается первого процессора, то он получил четыре ядра и поддержку технологии Hyper-Threading. Тактовые частоты Core i3-10300 составили 3,7-4,2 ГГц. Всё это вкупе напоминает Core i7-7700 2017 года.

Core i5-10600 же будет иметь шесть ядер и 12 потоков, а также частоты 3,3-4,5 ГГц. Это всё тоже соответствует чипам Core i7.

Напомним, по слухам новые процессоры появятся либо в феврале, либо во втором квартале 2020 года. О стоимости их информации пока нет.