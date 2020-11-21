Новые компьютеры Apple на фирменных процессорах оказались способны запустить Windows

Сейчас на Mac на M1 не получится запустить Windows. В них нет функции Boot Camp, хотя эта возможность является желанной для многих пользователей. По словам Федериги, ключевые технологии существуют, и новые компьютеры Apple всё же совместимы с операционной системой Microsoft. Последняя компания должна решить, лицензировать ли ARM-версию Windows для пользователей Mac.

Федериги также предположил, что Windows в «облаке» может стать возможным решением в будущем.

Напомним, в ноябре Apple представила новые MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.