Компьютеры
Сегодня 15:11
Новые компьютеры Apple на фирменных процессорах оказались способны запустить Windows
Нужно только разрешение Microsoft
Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) рассказал, что новые компьютеры компании на фирменных процессорах M1 могут запустить Windows. В данном случае тут всё зависит от Microsoft.
Сейчас на Mac на M1 не получится запустить Windows. В них нет функции Boot Camp, хотя эта возможность является желанной для многих пользователей. По словам Федериги, ключевые технологии существуют, и новые компьютеры Apple всё же совместимы с операционной системой Microsoft. Последняя компания должна решить, лицензировать ли ARM-версию Windows для пользователей Mac.
Федериги также предположил, что Windows в «облаке» может стать возможным решением в будущем.
Напомним, в ноябре Apple представила новые MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini.