Новые компьютеры Apple внезапно оказались пригодными для замены SSD и оперативной памяти

Единственный минус операции — потеря гарантии на устройство. Да и повторить это простому пользователю сложно. Поэтому большинству владельцев компьютеров на ‌M1‌, вероятно, всё равно придется полагаться на конфигурацию памяти и хранилища, которую они выбрали в момент покупки.

Стоит отметить, что до этого считалось, что Mac mini с процессором Apple M1 не поддаётся апгрейду.