Компьютеры
Сегодня в 17:34
Новые компьютеры Apple внезапно оказались пригодными для замены SSD и оперативной памяти
Китайские энтузиасты доказали
Техническим специалистам из Китая удалось апгрейднуть память и хранилище Mac на чипе M1. Это позволяет сказать, что фирменный процессор Apple может быть более гибким, чем считалось ранее.
Китайцы обнаружили, что можно отсоединить оперативную память от чипа M1 и заменить её на другую планку с большим объёмом. Причём macOS корректно распознала RAM. Специалисты припаяли вместо 8 ГБ два модуля на 16 ГБ, а также расширили внутренний накопитель до 1 ТБ с 256 ГБ.
В качестве доказательств китайцы опубликовали большое количество изображений.
Единственный минус операции — потеря гарантии на устройство. Да и повторить это простому пользователю сложно. Поэтому большинству владельцев компьютеров на M1, вероятно, всё равно придется полагаться на конфигурацию памяти и хранилища, которую они выбрали в момент покупки.
Стоит отметить, что до этого считалось, что Mac mini с процессором Apple M1 не поддаётся апгрейду.