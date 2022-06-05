Новые компьютеры Apple засветились в интернете за день до анонса

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Новые компьютеры Apple засветились в интернете за день до анонсаНо пока неясно, правда ли это на 100%
Авторизованный реселлер Apple компания B&H Photo опубликовал на своём сайте устройства, которые должны показать только завтра на конференции WWDC.
Реселлер создал страницы для ещё не выпущенного M2 Mac mini и совершенно нового продукта Mac mini Tower. Конечно, всё это может быть просто мистификацией. Как правило, Apple не делится подробностями своих анонсов со сторонними партнёрами.
Однако многие источники ожидают, что Apple в понедельник всё же представит чип M2. По слухам, новый процессор получит дополнительные ядра графического процессора по сравнению с M1. Повышение производительности должно составить примерно 10%. Кроме того, ожидается и повышение энергоэффективности.
Помимо оборудования, на WWDC Apple должна представить крупные обновления для всех своих программных платформ: iOS 16, macOS 13, iPadOS 16, watchOS 9 и tvOS 16.