Новые материнские платы Intel «среднего класса» подорожают

BoardChannels утверждает, что тайваньские производители материнских плат собираются начать поставлять продукты серии B760 дистрибьюторам. Сообщается также, что цены моделей нового поколения увеличатся на 100 юаней в среднем. Более продвинутые модели и вовсе будут стоить на 200-300 юаней больше.

Кроме того, инсайдер chi11eddog назвал конкретные цены на новую линейку материнских плат MSI B760. Стоимость будет варьироваться от 169 долларов за PRO B760-A WIFI DDR4 до 209 долларов за B760 I EDGE WIFI. Если эта информация верна, то плата MSI следующего поколения может быть примерно на 10% дешевле, чем модели B660 при запуске, но всё же заметно дороже, чем они стоят сейчас.

Выпуск новых материнских плат серии 700 запланирован на 5 января, как раз тогда, когда Intel выпускает процессоры Core 13-го поколения non-K для настольных ПК.