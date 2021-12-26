Новые младшие процессоры Intel превзошли аналоги AMD

Младшие процессоры Alder Lake предназначены для недорогих игровых компьютеров. Они не будут предлагаться самую высокую производительность, но зато обладают невысоким TDP. У модели Intel Core i5-12400 будет шесть ядер (только производительные P-ядра) и 12 потоков. TDP будет равен 65 Вт. Сравнить этот процессор можно с AMD Ryzen 5 5600X. Что касается Intel Core i3-12300 и i3-12100, то обе модели получили по четыре ядра и восемь потоков.

В синтетических бенчмарках процессор Intel Core i5-12400 показал себя на одном уровне с Ryzen 5 5600X. Средний прирост производительности составляет всего 5%, но с учётом того, что этот чип примерно на 50-55% дешевле, чем AMD, он смотрится выигрышно.

А вот процессоры Core i3 уверенно обошли четырёхъядерный Ryzen 3 5350G на архитектуре Zen 3. Прирост производительности составил 26%. По энергопотреблению чип Intel Core i5-12400 тоже оказался лучше своего соперника.