Компьютеры
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Новые ноутбуки с видеокартами NVIDIA превзойдут по скорости PlayStation 5
Пришёл мобильный Ampere
Сегодня NVIDIA объявила о выходе более 70 новых моделей ноутбуков на базе видеокарт GeForce RTX 30. Эти ноутбуки, как обещает компания, превзойдут по скорости PlayStation 5. Но стоить будут недёшево.
Цены на ноутбуки нового поколения начинаются с 99 999 рублей, как следует из пресс-релиза NVIDIA. Компания утверждает, что мобильные графические процессоры серии RTX 30 обеспечат «потрясающие игровые возможности с трассировкой лучей» в Cyberpunk 2077 и других играх. Первые модели поступят в продажу уже 26 января.
В линейке процессоров представлены модели:
- GeForce RTX 3060. Компания обещает, что такие ноутбуки будут в 1,3 раза быстрее PS5. Также они будут производительнее ноутбуков с GeForce RTX 2080 SUPER, которые стоили в два раза больше;
- GeForce RTX 3070. Быстрее PS5 в 1,5 раза. Может обеспечить 90 fps с ультра настройками в 1440p;
- GeForce RTX 3080 — флагманская модель. Покажет более 100 fps на ультра настройках в 1440p.
Ноутбуки с новыми видеокартами выпустят Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer.