Новые ноутбуки с видеокартами NVIDIA превзойдут по скорости PlayStation 5

Цены на ноутбуки нового поколения начинаются с 99 999 рублей, как следует из пресс-релиза NVIDIA. Компания утверждает, что мобильные графические процессоры серии RTX 30 обеспечат «потрясающие игровые возможности с трассировкой лучей» в Cyberpunk 2077 и других играх. Первые модели поступят в продажу уже 26 января.

В линейке процессоров представлены модели:

GeForce RTX 3060. Компания обещает, что такие ноутбуки будут в 1,3 раза быстрее PS5. Также они будут производительнее ноутбуков с GeForce RTX 2080 SUPER, которые стоили в два раза больше;

GeForce RTX 3070. Быстрее PS5 в 1,5 раза. Может обеспечить 90 fps с ультра настройками в 1440p;

GeForce RTX 3080 — флагманская модель. Покажет более 100 fps на ультра настройках в 1440p.

Ноутбуки с новыми видеокартами выпустят Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer.