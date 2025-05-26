Компьютеры
Опубликовано 26 мая 2025, 11:22
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Новые «обрезанные» ИИ-чипы Nvidia для Китая принесут компании до $10 млрд

Они будут стоить $6 500−8 000
Nvidia готовит к запуску новый чип серии Blackwell, специально адаптированный для китайского рынка. Он поступит в продажу уже в июле и будет стоить от 6 500 до 8 000 долларов, что почти вдвое дешевле предыдущей модели H20 — пишут СМИ.
Новые «обрезанные» ИИ-чипы Nvidia для Китая принесут компании до $10 млрд

© Ferra.ru

Снижение цены связано с упрощёнными характеристиками. Новый чип не будет использовать передовую память HBM и упаковку CoWoS от TSMC, что делает его менее производительным, но позволяет соответствовать американским экспортным ограничениям. Вместо этого будет использоваться более простая память GDDR7.

Nvidia теряет долю рынка в Китае из-за жёстких санкций США. Продажи компании в регионе снизились почти вдвое — с 95% до 50%. Основной конкурент — Huawei, чьи чипы Ascend 910C становятся всё популярнее и производительнее. Тем не менее, Nvidia надеется вернуть клиентов за счёт низкой цены и продвинутой программной платформы CUDA, которая облегчает работу с их чипами. По оценкам, компания может продать более миллиона новых чипов уже в этом году и заработать до $ 10 миллиардов.

Источник:wccftech
Автор:Максим Многословный
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