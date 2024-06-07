Новые ограничения на экспорт британских квантовых ПК озадачили экспертов

Эти ограничения, направленные на обеспечение «национальной безопасности», вызвали обеспокоенность в технологическом сообществе, поскольку они, похоже, нацелены как на непрактичные в настоящее время малые квантовые компьютеры, так и на более крупные, и даже несуществующие. Это вызвало среди ученыз опасения, что продажи будут затруднены, а в развивающемся секторе возрастет бюрократия.

Ограничения вводятся в рамках более широких обновлений экспортных правил западных стран, включая США и европейские страны, которые сосредоточены на товарах «двойного назначения», имеющих потенциальное военное применение.

Эксперты в области права предупреждают об увеличении нагрузки на предприятия стратегических квантовых и полупроводниковых секторов Великобритании, подчеркивая «необходимость баланса между безопасностью и инновациями».