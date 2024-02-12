Новые поддельные SSD WD Green работают быстрее оригинала

SSD WD Green всегда были «не очень» в плане работы, да и стоили не так дорого. Но даже их стали подделывать китайцы.

Скорости записи чтения в бенчмарках у подделки SSD WD Green оказались очень хорошими. В реальности же скорость записи «скачет» с 420−450 Мб/с до 5 Мб/с. Подробнее вы можете увидеть ниже на изображениях.