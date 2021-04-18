Новые процессоры AMD дадут игровые возможности ноутбукам со сверхнизким энергопотреблением

Гибридные процессоры AMD Ryzen получат две ключевых технологии. Это CPU на архитектуре Zen 2 и GPU RDNA 2. Стоит отметить, что графика используется и в консолях нового поколения.

Архитектура AMD Zen 2 изготовлена по 7-нм техпроцессу. APU получат 8 вычислительных блоков (Compute Units) на базе RDNA 2. Что касается мощности, то APU Van Gogh должны обеспечивать более высокую производительность по сравнению с APU Cezanne в графике. Также процессоры будут характеризоваться TDP на уровне 7,5-15 Вт.