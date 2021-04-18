Компьютеры
Сегодня в 14:07
Новые процессоры AMD дадут игровые возможности ноутбукам со сверхнизким энергопотреблением
Получат графику RDNA 2
В сети появилась новая информация о процессорах AMD Van Gogh для ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением. Оказалось, что новые APU Ryzen предоставят устройствам игровые возможности.
Гибридные процессоры AMD Ryzen получат две ключевых технологии. Это CPU на архитектуре Zen 2 и GPU RDNA 2. Стоит отметить, что графика используется и в консолях нового поколения.
Архитектура AMD Zen 2 изготовлена по 7-нм техпроцессу. APU получат 8 вычислительных блоков (Compute Units) на базе RDNA 2. Что касается мощности, то APU Van Gogh должны обеспечивать более высокую производительность по сравнению с APU Cezanne в графике. Также процессоры будут характеризоваться TDP на уровне 7,5-15 Вт.