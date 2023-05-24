Новые процессоры AMD для бюджетных ноутбуков Chromebook увеличат время их работы

Выпуск включает два процессора Ryzen: Ryzen 5 7520C и Ryzen 3 7320C. Оба процессора имеют четыре ядра, восемь потоков и TDP 15 Вт. Ryzen 3 работает на базовой частоте 2,4 ГГц (с повышением до 4,1 ГГц), а Ryzen 5 может похвастаться чуть более высокой базовой частотой 2,8 ГГц (с повышением до 4,3 ГГц).

Кроме того, были представлены процессоры Athlon Silver 7120C и Athlon Gold 7220C, имеющие два ядра и два или четыре потока соответственно. Эти процессоры обеспечивают надежную производительность с базовой частотой 2,4 ГГц и повышенной частотой до 3,7 ГГц.

Хотя процессоры не являются абсолютно новыми, поскольку основаны на архитектуре Zen 2 от AMD, представленной в 2019 году, они предлагают улучшенную производительность и более длительное время автономной работы по сравнению с предыдущими поколениями.

AMD утверждает, что Ryzen 3 7320C, например, обеспечивает в 1,6 раза более высокую производительность и до 3,5 часов более длительное время автономной работы по сравнению с конкурирующими системами.

Несколько Chromebook на базе этих процессоров, включая готовящийся к выпуску Asus Chromebook CM34 Flip, будут выпущены во втором квартале этого года.