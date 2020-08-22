Новые процессоры AMD для компьютеров будут сходны с чипами из PlayStation 5 и Xbox Series X

Эти процессоры войдут в серию Ryzen 5000, но в отличие от линейки Cezanne, получат CPU на архитектуре Zen 2 и GPU на архитектуре RDNA 2 (Navi 21). Такие же характеристики можно увидеть у консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

Что касается остальных особенностей AMD Van Gogh, то им пророчат оперативную память типа LPDDR5, TDP на уровне 7,5-18 Вт в зависимости от модели.

Ожидается, что процессоры Van Gogh представят вместе с Cezanne во время выставки CES 2021. У линейки Cezanne, кстати, CPU будут построены на архитектуре Zen 3.