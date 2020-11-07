Компьютеры
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Новые процессоры AMD моментально подорожали из-за дефицита
Их перепродают спекулянты
В октябре AMD представила новые настольные процессоры линейки Ryzen 5000. Продажи начались 5 ноября. Однако уже сегодня процессоры почти невозможно найти в магазинах. А продавцы предлагают доставить их в декабре, но по завышенной цене.
СМИ пишут, что новые процессоры раскупили моментально. Они исчезли из продажи даже на домашнем американском рынке, для которого делают самые большие запасы.
Например, на Amazon сейчас некоторые продавцы предлагают доставить Ryzen 9 5950X до середины декабря по цене $1050, хотя официальная стоимость составляет $800.
Кроме того, процессоры Ryzen 5000 в первый же день продаж скупили спекулянты, и сейчас их можно найти на eBay. Однако надо понимать, что цены на площадке и вовсе запредельные — могут достигать 155 тысяч рублей за AMD Ryzen 9 5950X, который должен стоить 74 тысячи.