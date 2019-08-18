Новые процессоры AMD подешевели спустя месяц после начала продаж

Впрочем снижение европейских цен касается почти всех моделей линейки. Как уже упоминалось выше, больше всего упала стоимость Ryzen 5 3600X — примерно на 10% (на старте продаж он стоил 265 евро, теперь — 239).

Не снизилась цена только у старшей 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X. Процессор по-прежнему стоит 529 евро. Кроме того, известно о его дефиците: на складах AMD сейчас есть только 20% от всего объёма заказов на данную модель.

Все эти процессоры компания презентовала в конце мае. Выпущенный чуть позже Ryzen 3 3200G тоже подешевел, и теперь стоит 94,5 евро вместо 106.