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Компьютеры
Сегодня 14:04

Новые процессоры AMD подешевели спустя месяц после начала продаж

Линейки Ryzen 3000
Около месяца назад стартовали продажи процессоров AMD линейки Ryzen 3000. За это время самые бюджетные из них стали ещё дешевле.

Впрочем снижение европейских цен касается почти всех моделей линейки. Как уже упоминалось выше, больше всего упала стоимость Ryzen 5 3600X — примерно на 10% (на старте продаж он стоил 265 евро, теперь — 239).

Не снизилась цена только у старшей 12-ядерной модели Ryzen 9 3900X. Процессор по-прежнему стоит 529 евро. Кроме того, известно о его дефиците: на складах AMD сейчас есть только 20% от всего объёма заказов на данную модель.

Все эти процессоры компания презентовала в конце мае. Выпущенный чуть позже Ryzen 3 3200G тоже подешевел, и теперь стоит 94,5 евро вместо 106.

Mydrivers.com

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