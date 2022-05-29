Новые процессоры AMD раскроют потенциал оперативной памяти лучше, чем Intel

MiTAC, производитель промышленных материнских плат, указал в спецификациях своей матплаты PH12ADI режимы памяти, поддерживаемые грядущими процессорами. По словам производителя, модели серии Raptor Lake-S будут поддерживать DDR5-5200. Однако известно, что в процессорах Ryzen 7000 будет использоваться контроллер памяти, который предлагает DDR5-5600. То есть ожидаемый прирост скорости составит 8%.

Что ж, будем с интересом ждать новинок, ведь конкуренция между Raptor Lake 13-го поколения и Ryzen 7000 Raphael может оказаться нешуточной.