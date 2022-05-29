Новые процессоры AMD раскроют потенциал оперативной памяти лучше, чем Intel

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Новые процессоры AMD раскроют потенциал оперативной памяти лучше, чем IntelИ те, и другие будут поддерживать DDR5
Процессоры Intel Raptor Lake-S 13-го поколения и AMD Ryzen 7000 для настольных ПК выйдут примерно в одно время. Обе платформы будут поддерживать PCIe Gen 5.0 и DDR5. Однако, похоже, у процессоров AMD будет небольшое преимущество в возможностях поддержки памяти.
MiTAC, производитель промышленных материнских плат, указал в спецификациях своей матплаты PH12ADI режимы памяти, поддерживаемые грядущими процессорами. По словам производителя, модели серии Raptor Lake-S будут поддерживать DDR5-5200. Однако известно, что в процессорах Ryzen 7000 будет использоваться контроллер памяти, который предлагает DDR5-5600. То есть ожидаемый прирост скорости составит 8%.
Что ж, будем с интересом ждать новинок, ведь конкуренция между Raptor Lake 13-го поколения и Ryzen 7000 Raphael может оказаться нешуточной.