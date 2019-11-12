Новые процессоры AMD со встроенной графикой превзойдут бюджетные видеокарты

По их данным, гибридные процессоры Renoir будут на 36% мощнее, чем их предшественники — Ryzen 3000, в плане графики. Сообщается, что Ryzen 4000 будут работать на уровне конкурентных процессоров Intel Ice Lake и Tiger Lake или видеокарт NVIDIA. А может даже и лучше.

Увеличение мощности будет достигнуто из-за роста вычислительных блоков (CU). Их число может составить от 12 до 15. Также увеличится количество шейдерных блоков (до 960).

Сравнение идёт с процессором Ryzen 5 3400G — у него 11 CU. При этом модель может достичь частоты кадров более 60 fps при разрешении 1080p, правда, на низких настройках графики. Вероятно, новые процессоры будут мощнее.

Также известно, что часть CPU с 12 вычислительными блоками будет обозначаться как Ryzen 9.