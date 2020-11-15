Компьютеры
Сегодня 14:31
Новые процессоры AMD стали лучшими в тестах производительности
Заняли четыре первых места в рейтинге
В новом бенчмарке Cinebench R23 засветились процессоры AMD Ryzen 5000. Они заняли весь топ рейтинга.
Cinebench R23 поддерживает новый процессор Apple M1, но пока его в базе данных нет. А вот результаты тестов платформ AMD и Intel есть.
Первое место рейтинга занял флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X. Второе, третье и четвёртое места достались Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Лишь на пятом месте приютился мобильный процессор Intel Core i7-1185G7. А вот флагман «синих» для настольных ПК расположился только на седьмом-восьмом месте — его результат с Core i9-10900KF одинаков.
Недавно Ryzen 9 5950X также набрал 2024 балла в одноядерном тесте Geekbench 5 — это был лучший результат.