Новые процессоры AMD стали лучшими в тестах производительности

Cinebench R23 поддерживает новый процессор Apple M1, но пока его в базе данных нет. А вот результаты тестов платформ AMD и Intel есть.

Первое место рейтинга занял флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X. Второе, третье и четвёртое места достались Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X. Лишь на пятом месте приютился мобильный процессор Intel Core i7-1185G7. А вот флагман «синих» для настольных ПК расположился только на седьмом-восьмом месте — его результат с Core i9-10900KF одинаков.