Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер

Об этом свидетельствуют данные из базы SiSoft Sandra. Согласно им, Core i5 линейки Comet Lake с шестью ядрами с частотой 2 ГГц имеет поддержку Hyper-Threading. Базовая частота, как вы могли заметить, низкая. Но, вероятно, это обусловлено тем, что в базу попал инженерный образец, который тестировали в составе миникомпьютера.

Сообщается, что процессор имеет 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Как пишут журналисты, технически это аналог Core i7 восьмого поколения.

Судя по всему, Intel приняла решение принести в Core i5 десятого поколения технологию Hyper-Threading потому, что у компании нет новой архитектуры или нового техпроцесса в настольном сегменте. Так что реализация «одновременной многопоточности» — самый очевидный способ усилить процессоры.