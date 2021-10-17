Новые процессоры Intel не смогут запускать старые игры

Таким образом, Intel подтвердила в документе, что у Alder Lake будут проблемы совместимости с DRM, если производители процессоров не выпустят специальное обновление. Разработчики игр, которые внедрили DRM, тоже должны будут выпустить патчи.

Многие, если не все, современные игры категории AAА имеют какую-либо защиту DRM. Intel упомянула Denuvo, но скорее всего, другие средства защиты, такие как VMProtect или SecuROM, тоже потребуют обновлений. Некоторые игры, такие как Assassin's Creed Origins, даже имеют несколько уровней защиты, что, вероятно, требует нескольких обновлений.

Это не должно быть большой проблемой для современных игр: разработчики, вероятнее всего, предоставят обновление для Alder Lake. Проблема касается старых игр, которые, могут не получить никаких патчей. Это означает, что они не будут запускаться на чипах Alder Lake.