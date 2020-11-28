Новые процессоры Intel замедлились после отключения защиты от уязвимостей

Как пишут СМИ, процессоры становились такими медленными, что уступали по производительности даже старым моделям. Эксперт, который это обнаружил, не может объяснить причины. Он предполагает, что всё дело в ошибках в микрокоде процессоров Tiger Lake.

Интересно то, что отключение защиты от уязвимостей, по идее, должно наоборот увеличить производительность процессора. Так, например, происходит в моделях Kaby Lake Refresh, Whiskey Lake и Ice Lake. А вот у Tiger Lake имеется какая-то проблема.

По графику можно увидеть, насколько медленнее становился Intel Core i7-1165G7 поколения Tiger Lake после отключения защиты (фиолетовая полоска).