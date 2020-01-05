Новые процессоры со встроенной графикой Intel проиграли конкурентам от AMD

По скриншоту видно, что GPU в AMD Ryzen 4000U производительнее GPU Intel Gen12 LP на 31%. Это довольно заметная разница. Правда, надо отметить, что буквы LP в названии встроенной графики Intel говорят о сниженном энергопотреблении. Впрочем, это не может быть достаточным оправданием, ведь сама компания обещала, что Gen12 будет своего рода прорывом.

Ожидается, что новая встроенная графика Intel дебютирует с процессорами Tiger Lake в 2020-2021 году. Официальная премьера AMD Ryzen 4000U должна состояться на выставке CES на следующей неделе.