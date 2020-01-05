Компьютеры
Сегодня 17:24
Новые процессоры со встроенной графикой Intel проиграли конкурентам от AMD
Решение от AMD представят уже на следующей неделе
Сетевые источники опубликовали данные UserBenchmark, по которым стало ясно, что встроенная графика гибридного процессора AMD Ryzen 4000U превосходит перспективную встроенную графику Intel Gen12.
По скриншоту видно, что GPU в AMD Ryzen 4000U производительнее GPU Intel Gen12 LP на 31%. Это довольно заметная разница. Правда, надо отметить, что буквы LP в названии встроенной графики Intel говорят о сниженном энергопотреблении. Впрочем, это не может быть достаточным оправданием, ведь сама компания обещала, что Gen12 будет своего рода прорывом.
Ожидается, что новая встроенная графика Intel дебютирует с процессорами Tiger Lake в 2020-2021 году. Официальная премьера AMD Ryzen 4000U должна состояться на выставке CES на следующей неделе.