Новые видеокарты AMD и NVIDIA начали продаваться почти по рекомендованной цене. Через 2 года после выпуска

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Новые видеокарты AMD и NVIDIA начали продаваться почти по рекомендованной цене. Через 2 года после выпускаПо крайней мере на европейском рынке
Эпоха видеокарт поколений RTX 30 и RX6000 почти подошла к концу, а они только начали продаваться по цене, близкой к рекомендованной (MSRP). 3DCenter сообщает о текущей ситуации на рынке.
3DCenter скрупулёзно документировали цены на видеокарты с января прошлого года. Пандемия COVID-19, растущая популярность работы на дому в сочетании с внезапным ростом стоимости криптовалюты — всё это способствовало самому продолжительному росту цен на видеокарты в истории. Теперь же стоимость графических карт, кажется, стала возвращаться к норме.
Некоторые видеокарты из так называемого основного портфеля остаются дорогими. Это Radeon RX 6700/6800/6800XT и GeForce RTX 3060Ti/3070/3080. Однако, если бы не они, средняя цена на графике уже была бы ниже или на уровне MSRP.
График основан на данных, предоставленных агрегатором цен Geizhals для немецких и австрийских интернет-магазинов, с учётом НДС 19% (немецкий).