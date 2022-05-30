Новые видеокарты AMD и NVIDIA начали продаваться почти по рекомендованной цене. Через 2 года после выпуска

3DCenter скрупулёзно документировали цены на видеокарты с января прошлого года. Пандемия COVID-19, растущая популярность работы на дому в сочетании с внезапным ростом стоимости криптовалюты — всё это способствовало самому продолжительному росту цен на видеокарты в истории. Теперь же стоимость графических карт, кажется, стала возвращаться к норме.

Некоторые видеокарты из так называемого основного портфеля остаются дорогими. Это Radeon RX 6700/6800/6800XT и GeForce RTX 3060Ti/3070/3080. Однако, если бы не они, средняя цена на графике уже была бы ниже или на уровне MSRP.