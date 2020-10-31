Новые видеокарты AMD Radeon превзошли NVIDIA RTX 3090 в тестах

Видеокарты AMD тестировали в режиме Smart Access Memory (SMA). Системы включали в себя процессор Ryzen 9 5900X и 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 3200MHz.

Для тестов использовали десять игр с высочайшими настройками графики. Пользователь Twitter harukaze5719 составил общий график по всем тестам в разрешении 1440p и 4К.

В первом разрешении не самая топовая Radeon RX 6800 XT превзошла даже «монстра» GeForce RTX 3090 FE. В 4K эта модель уступила карте NVIDIA, а вот старшая Radeon RX 6900 XT была безусловным лидером.