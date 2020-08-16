Новые видеокарты NVIDIA могут создать проблемы для Intel

Журналисты отметили, что видеокарты NVIDIA имеют более высокое распространение, и новые модели будут сильно влиять на рынок игровых комплектующих. Проблема с Intel в том, что у компании просто нет настольных процессоров, которые могли бы гарантировать поддержку PCI Express 4.0. К сентябрю, когда появятся новые видеокарты, Intel будет нечего предложить.

Конечно, модели NVIDIA Ampere смогут работать в режиме совместимости с PCI Express 3.0, но есть вероятность, что покупатели предпочтут выбрать процессоры AMD в надежде раскрыть потенциал видеокарт с поддержкой PCI Express 4.0. Впрочем, это больше маркетинговая проблема, чем вопрос реального преимущества.