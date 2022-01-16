Новые видеокарты NVIDIA начали продавать в интернете по безумным ценам

Несколько европейских ритейлеров уже разместили кастомные модели видеокарты в интернете. Ниже представлен перечень устройств и цен:

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около $3654

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около 4024

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около 4497

MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO: около 3571

Таким образом, новую модель предлагают по цене на 30% выше, чем была у RTX 3090. Похоже, что купить новинку смогут немногие. Не стоит забывать и про дефицит, и про перекупщиков, которые сделают модель ещё более недоступной.