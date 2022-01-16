Новые видеокарты NVIDIA начали продавать в интернете по безумным ценам

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Новые видеокарты NVIDIA начали продавать в интернете по безумным ценамБольше $4000
Новая NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti может стать самой дорогой видеокартой в истории — её предварительная стоимость превысила $4000.
Несколько европейских ритейлеров уже разместили кастомные модели видеокарты в интернете. Ниже представлен перечень устройств и цен:
- MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около $3654
- MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около 4024
- MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X: около 4497
MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO: около 3571
Таким образом, новую модель предлагают по цене на 30% выше, чем была у RTX 3090. Похоже, что купить новинку смогут немногие. Не стоит забывать и про дефицит, и про перекупщиков, которые сделают модель ещё более недоступной.
Источник: Wccftech