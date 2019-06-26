Новый 16-ядерный процессор от AMD разгромил дорогой Core i9 от Intel

Официальный выпуск 7-нанометровых чипов семейства AMD Ryzen 3000 ожидается уже совсем скоро. Осталось меньше двух недель. Пока интернет полнится слухами и утечками относительно будущих моделей AMD. Не так давно «слили» характеристики 16-ядерного Ryzen 9 3950X с диапазоном частот от 3,5 ГГц до 4,7 ГГц. Его уже нарекли одним из самых быстрых в своём роде.

Свежая утечка из Geekbench, однако, описывает процессор с максимальной частотой 5,2 ГГц. Журналисты предполагают, что это либо инженерная версия чипа, либо просто ещё не объявленная модификация.

В любом случае, по скринам видно, что процессор от AMD кладёт на лопатки топовый Core i9 9980XE. Особенно контраст чувствуется, если вспомнить цену чипа от Intel — $2000. Для Ryzen 9 3950X же обещают всего $750.