Новый 32-ядерный процессор AMD установил рекорды производительности в бенчмарках

Скорый запуск семейства AMD Ryzen Threadripper 3000 обещала исполнительный директор компании Лиза Су (Lisa Su). Ожидается, что процессоры получат архитектуру ядер Zen 2. Она обеспечит рост обмена данными между потоками на 15 % по сравнению с процессорами на базе Zen+. Также новые модели должны будут поддерживать интерфейс PCIe Gen 4.0.

В бенчмарке UserBenchmark недавно обнаружили процессор версии ES1 2D2832E6UIVG5_42/36_N. Скорее всего, имеется в виду ранняя версия 32-ядерного Ryzen Threadripper. Набрал он 5649 баллов в многопоточном (64-ядерном) тесте, 1069 баллов — в 8-ядерном, 538 баллов — в 4-ядерном, 269 баллов — в 2-ядерном и 135 — в одноядерном тестах. По сравнению с Ryzen Threadripper 2990WX новинка демонстрирует 30-процентный прирост производительности.

Более ранние тесты в Geekbench тоже показали улучшение более чем на четверть в однопоточном тесте и в два с половиной раза в многопоточном.

Напомним, старая модель, с которой сравнивали, имеет базовую тактовую частоту в 3 ГГц и 4,20 ГГц в Boost-режиме. Ryzen Threadripper 3000 же — 3,6 ГГц и 4,2 ГГц соответственно.