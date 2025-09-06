Новый 4К-монитор Xiaomi A27Ui вышел в Европе за €270

Монитор оснащён IPS-панелью с разрешением 3840×2160 и поддержкой HDR10. Он охватывает 100% sRGB и 95% DCI-P3, отображая более 1 миллиарда цветов с глубиной 10 бит. Панель имеет широкие углы обзора 178° и заводскую калибровку с точностью Delta E <1. Также поддерживается “согласование цветов” с другими устройствами Xiaomi и Redmi.

Для подключения есть USB-C, который также может отдавать до 90 Вт питания, например, ноутбуку при выключенном экране. Встроенный USB-хаб позволяет подключать мышь, флешки и другие аксессуары без лишних кабелей.

Монитор сертифицирован TÜV по стандартам низкого синего света и оснащён DC-диммингом, что снижает нагрузку на глаза при долгой работе.

Подставка поддерживает регулировку по высоте, наклону, повороту, есть настенное крепление,.