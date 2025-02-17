Компьютеры
Опубликовано 17 февраля 2025, 22:30
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Новый 4LED-проектор BenQ показал себя отлично в ярко освещенной комнате

Но стоит соответственно
Компания BenQ представила LH750 — мощный Full HD проектор, предназначенный для конференц-залов и учебных аудиторий. Благодаря технике 4LED с яркостью 5 000 ANSI люмен он обеспечивает четкое и яркое изображение даже в хорошо освещенном помещении.
Новый 4LED-проектор BenQ показал себя отлично в ярко освещенной комнате

© BenQ

LH750 предназначен для потолочного расположения, включается и выключается мгновенно, что позволяет избежать длительного прогрева. Светодиодный источник света работает до 20 000 часов в стандартном режиме или до 30 000 часов в эко-режиме. Проектор поддерживает HDR10 и HLG, может похвастаться контрастностью 500 000:1 для глубокого черного цвета и охватывает 98% цветовой гаммы Rec.709 для точной цветопередачи.

Пользователи могут выбирать различные режимы, такие как режим инфографики для презентаций, режим презентации для электронных таблиц и режим sRGB для контента, ориентированного на изображения. Проектор поддерживает дисплей с диагональю до 300 дюймов, предлагает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и включает функцию Digital Shift для легкого выравнивания.

Модель LH750 доступна уже сейчас по цене 1499 долларов.

Источник:BenQ
Автор:Максим Многословный
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