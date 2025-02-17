Новый 4LED-проектор BenQ показал себя отлично в ярко освещенной комнате

LH750 предназначен для потолочного расположения, включается и выключается мгновенно, что позволяет избежать длительного прогрева. Светодиодный источник света работает до 20 000 часов в стандартном режиме или до 30 000 часов в эко-режиме. Проектор поддерживает HDR10 и HLG, может похвастаться контрастностью 500 000:1 для глубокого черного цвета и охватывает 98% цветовой гаммы Rec.709 для точной цветопередачи.

Пользователи могут выбирать различные режимы, такие как режим инфографики для презентаций, режим презентации для электронных таблиц и режим sRGB для контента, ориентированного на изображения. Проектор поддерживает дисплей с диагональю до 300 дюймов, предлагает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений и включает функцию Digital Shift для легкого выравнивания.

Модель LH750 доступна уже сейчас по цене 1499 долларов.