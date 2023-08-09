Новый AMD против не нового Intel: сравнение Ryzen 5 7500F и i7-12700K

В играх ситуация была неоднозначной. Например, в Battlefield V в 1080p с высоким пресетом частота кадров на 3% была выше с Ryzen 5 7500F, в 4К - уже с i7-12700K (около 3%). А в Cyberpunk 2077 на самых высоких настройках графики в 4К производительность вообще была одинаковой: 75 к/с. Подробнее с замерами вы можете ознакомиться выше.

Тестовый стенд: