Новый AMD против не нового Intel: сравнение Ryzen 5 7500F и i7-12700K

Новый AMD против не нового Intel: сравнение Ryzen 5 7500F и i7-12700KИх сравнили в играх и рабочих программах
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали быстродействие Ryzen 5 7500F и i7-12700K. Запускали их в приложениях и играх.
Процессоры Ryzen 5 7500F и i7-12700K проверили в ряде рабочих программ и игр. Из программ были X265, 7-ZIP, VeraCrypt, X264.
В X265 лучше на 26% себя показал Intel. Та же ситуация была в 7-ZIP, VeraCrypt и X264. Подробнее смотрите на изображениях ниже.
В играх ситуация была неоднозначной. Например, в Battlefield V в 1080p с высоким пресетом частота кадров на 3% была выше с Ryzen 5 7500F, в 4К - уже с i7-12700K (около 3%). А в Cyberpunk 2077 на самых высоких настройках графики в 4К производительность вообще была одинаковой: 75 к/с. Подробнее с замерами вы можете ознакомиться выше.
Тестовый стенд:
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- корпус Cooler Master H500P.