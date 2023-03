Новый AMD Ryzen 7 оказался на 24% быстрее флагманского Intel Core i9

7800X3D имеет 8 ядер, 96 МБ кэша третьего уровня, TDP 120 Вт и тактовую частоту до 5,0 ГГц. Этот процессор сравнивали с 24-ядерным Core i9-13900K, вторым лучшим процессором Raptor Lake для настольных ПК от Intel. Важно отметить, что обе системы 7800X3D и 13900K были оснащены одним и тем же комплектом памяти DDR5-6000.

Производительность при разрешении 1080p проверяли в играх Rainbow Six Siege, Total War: Three Kingdoms, Red Dead Redemption 2 и Horizon Zero Dawn. В результате, 7800X3D на 13-24% быстрее, чем Core i9-13900K. В среднем можно ожидать повышения производительности на 19,5%, но следует помнить, что это результаты, предоставленные самой AMD, поэтому окончательная производительность может отличаться.