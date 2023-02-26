Новый AMD Ryzen 9 7950X3D побил флагманский процессор Intel в играх

Новый AMD Ryzen 9 7950X3D побил флагманский процессор Intel в играхВ некоторых играх отрыв были до 35%
В сети появились результаты новых тестов процессора AMD Ryzen 7950X3D V-Cache. Они иллюстрируют превосходство флагманского Zen 4 над Intel Core i9-13900K.
Фото: AMD
Это были игровые тесты. Ryzen 9 7950X3D работал в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090. Всего связку запускали в пяти разных играх. Кроме того, автор протестировал игровую производительность Ryzen 9 7950X3D в разрешении 1080p (1920x1080) с максимальными настройками графики.
В целом Ryzen 9 7950X3D опередил Core i9-13900K на 11%. Однако в некоторых играх разница была более выраженной, чем в других. Например, в Assassin's Creed Valhalla процессор AMD был лучше на 35%. Единственная победа Core i9-13900K была в Star Control, где Raptor Lake едва обогнал Ryzen 9 7950X3D с отрывом в 2%.
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Ryzen 9 7950X3D поступит в продажу 28 февраля по цене 699 долларов.