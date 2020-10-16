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Новый AMD Ryzen стал самым быстрым потребительским процессором в мире
Процессор был разогнан до 6 ГГц
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружили результаты инженерного образца нового процессора AMD Ryzen 9 5950X, разогнанного до 6 ГГц. Этот чип стал самым быстрым среди потребительских моделей.
Как отметило издание Videocardz, частота процессора колебалась в пределах от 5,922 до 6,02 ГГц. Такие показатели, скорее всего, были достигнуты при очень хорошем охлаждении, поэтому не стоит ожидать, что у обычных пользователей процессор будет выдавать такие же результаты.
Ещё один любопытный нюанс: Ryzen 9 5950X тестировали на машине с MacOS 10.15.7 (Built 19H2).
Итак данный процессор набрал 2024 балла в одноядерном тесте Geekbench 5. Этот результат стал лучшим в базе бенчмарка.
Напомним, в продажу процессоры Ryzen 5000-й серии поступят 5 ноября.