Новый AMD Ryzen стал самым быстрым потребительским процессором в мире

Как отметило издание Videocardz, частота процессора колебалась в пределах от 5,922 до 6,02 ГГц. Такие показатели, скорее всего, были достигнуты при очень хорошем охлаждении, поэтому не стоит ожидать, что у обычных пользователей процессор будет выдавать такие же результаты.

Ещё один любопытный нюанс: Ryzen 9 5950X тестировали на машине с MacOS 10.15.7 (Built 19H2).

Итак данный процессор набрал 2024 балла в одноядерном тесте Geekbench 5. Этот результат стал лучшим в базе бенчмарка.