Новый Apple MacBook получит игровую видеокарту

Зарубежные СМИ сообщили, что новый ноутбук Apple получит видеокарту AMD Radeon RX 5500M (либо 5300M) с 4 ГБ видеопамяти. Данная GPU была представлена совсем недавно. Она основана на 7-нм архитектуре RDNA. Собственно сама AMD позиционирует видеокарту как игровую.

Помимо этого источники пророчат 16-дюймовому MacBook Pro более короткую панель Touch Bar. Слева от неё должна будет расположиться кнопка Esc, а справа — сенсор системы Touch ID.

Также от новинки ожидают тонкие рамки, экран разрешением 3072 x 1920 точек и мощное железо.

Когда новый MacBook Pro появится в продаже и сколько будет стоить, неизвестно.