Новый Core i5-14600K против прошлогоднего i7-13700K — сравнение

16:21, 18 октября 2023
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Новый Core i5-14600K против прошлогоднего i7-13700K — сравнениеБольшая ли между ними разница?
На YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали в рабочих программах и играх процессоры i5-14600K и i7-13700K.
В X265 лучше оказался 13700K, хотя разница между ним и 14600K составила всего 12,5%. Похожая история была в 7-ZIP, VeraCrypt, только с меньшей разницей. В X264 лучшие результаты были у i5-14600K.
Что касается игр, то в них в большинстве случаев процессоры отличались друг от друга на 1-2 к/с. А иногда они выдавали и вовсе одинаковые результаты: например, в Battlefield V в 4К с высоким пресетом, Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках, Spiderman Remastered в 4К с высоким пресетом.
Характеристики сборок:
- материнская плата Aorus X670E Master;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32 ГБ;
- видеокарта RTX 4090.
Источник: Benchmark PC Tech
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: