Новый Core i5-14600K против прошлогоднего i7-13700K — сравнение

Что касается игр, то в них в большинстве случаев процессоры отличались друг от друга на 1-2 к/с. А иногда они выдавали и вовсе одинаковые результаты: например, в Battlefield V в 4К с высоким пресетом, Far Cry 6 в 1080p на высоких настройках, Spiderman Remastered в 4К с высоким пресетом.

Характеристики сборок: