Новый Core i5 с памятью DDR5 против старого Core i7 с памятью DDR4 в играх

Новый Core i5 с памятью DDR5 против старого Core i7 с памятью DDR4 в играхКто будет быстрее?
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood проверили в современных играх производительность i5-12400 + DDR5 и i7-11700K + DDR4. Тестировались сборки в 1440p и в 4К.
Фото: TheSpyHood
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, какая сборка лучше подходит для современных игр в 1440p и в 4К: i5-12400 с памятью DDR5 или i7-11700K с памятью DDR4. Тестировались обе сборки на ультра-настройках графики.
Spider-Man Remastered запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 172 к/с (i5-12400 + DDR5) и 168 к/с (i7-11700K + DDR4), в 4К - 129 к/с и 128 к/с.
В Call of Duty Vanguard средняя производительность в 1440p равнялась 174 к/с и 177 к/с (i5-12400 + DDR5 и i7-11700K + DDR4 соответственно), в 4К - 119 к/с и 121 к/с.
God of War шла в 1440p со средним FPS 99 к/с (i5 + DDR5) и 101 к/с (i7 + DDR4), в 4К - с 77 и 75 к/с.
Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средними показателями производительности 114 к/с и 117 к/с (i5 + DDR5 и i7 + DDR4). В 4К удалось получить в этой игре 78 к/с и 81 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла в разрешении 1440p со 127 к/с (i5-12400 + DDR5) и 132 к/с (i7-11700K + DDR4), в 4К - с 87 к/с и 84 к/с соответственно.
TheSpyHood
Far Cry 6 запускалась в 1440p со средней частотой кадров 112 к/с (i5 + DDR5) и 119 к/с (i7 + DDR4), в 4К - 77 к/с и 79 к/с.
В Village Resident Evil в разрешении 1440p средний FPS равнялся 173 к/с и 175 к/с (i5-12400 + DDR5 и i7-11700K + DDR4), в 4К - 116 к/с и 119 к/с.
Horizon Zero Dawn шла в 1440p со средней производительностью 124 к/с (i5 и память DDR5) и 127 к/с (i7 и память DDR4). В разрешении 4К показатели равнялись 82 к/с и 80 к/с.
В Days Gone удалось в среднем получить в 1440p - 141 к/с (i5-12400 + DDR5) и 145 к/с (i7-11700K + DDR4), в 4К - 86 к/с и 90 к/с.
Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1440p со средним FPS 104 к/с и 101 к/с (i5-12400 + DDR5 и i7-11700K + DDR4 соответственно), в разрешении 4К - с 76 к/с и 78 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1440p с 99 к/с (i5 + DDR5) и 103 к/с (i7 + DDR4), в 4К - с 72 к/с и 69 к/с.
Вывод
Для игр из двух протестированных сборок на самом деле подходят оба варианта. Разница в производительности во всех 11 играх у них была совсем незначительная: в 1440p она составляла 1,5% (131 к/с и 133 к/с), а в 4К в обоих случаях средний FPS равнялся 91 к/с.
Характеристики конфигураций:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-12400 (Gigabyte Z690 Aorus Master)/Intel Core i7-11700K (Gigabyte Z590 Aorus Ultra);
- оперативная память 416GB DDR5 5200MHz/416GB DDR4 4000MHz;
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS.