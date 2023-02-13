Новый Core i5 с памятью DDR5 против старого Core i7 с памятью DDR4 в играх

В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, какая сборка лучше подходит для современных игр в 1440p и в 4К: i5-12400 с памятью DDR5 или i7-11700K с памятью DDR4. Тестировались обе сборки на ультра-настройках графики.

Spider-Man Remastered запускалась в 1440p со средней частотой кадров в районе 172 к/с (i5-12400 + DDR5) и 168 к/с (i7-11700K + DDR4), в 4К - 129 к/с и 128 к/с.

В Call of Duty Vanguard средняя производительность в 1440p равнялась 174 к/с и 177 к/с (i5-12400 + DDR5 и i7-11700K + DDR4 соответственно), в 4К - 119 к/с и 121 к/с.

God of War шла в 1440p со средним FPS 99 к/с (i5 + DDR5) и 101 к/с (i7 + DDR4), в 4К - с 77 и 75 к/с.

Battlefield 2042 запускалась в 1440p со средними показателями производительности 114 к/с и 117 к/с (i5 + DDR5 и i7 + DDR4). В 4К удалось получить в этой игре 78 к/с и 81 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла в разрешении 1440p со 127 к/с (i5-12400 + DDR5) и 132 к/с (i7-11700K + DDR4), в 4К - с 87 к/с и 84 к/с соответственно.