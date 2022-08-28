Новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 7950X предложит рекордно высокую тактовую частоту

Источник утверждает, что предел тактовой частоты у 16-ядерного процессора на архитектуре Zen 4 выше, чем предполагалось. Ryzen 9 7950X сможет выдавать до 5,85 ГГц. Если слух правдив, то процессор обойдёт по этому показателю Intel Core i9-13900K (Raptor Lake), которому пророчат 5,8 ГГц в режиме boost.

Надо понимать, что речь идёт о максимальной запрограммированной частоте. Например, сама AMD заявляла для Ryzen 9 5950X boost-частоту в 4,9 ГГц. Тем не менее, процессор достигал максимальной частоты 5,05 ГГц в зависимости от рабочей нагрузки и системы охлаждения. Таким образом, Ryzen 9 7950X вполне может достичь частоты 6 ГГц при ручном разгоне и с подходящим кулером.