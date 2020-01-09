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Сегодня 18:22
Новый флагманский процессор Intel поразил своим энергопотреблением
Для него понадобится мощная система охлаждения
В этом году Intel должна выпустить процессоры Comet Lake-S для настольных компьютеров. Среди них будет флагманская 10-ядерная модель Core i9-10900K. Как выяснили журналисты на выставке CES 2020 потенциальным покупателям процессора придётся позаботиться о хорошей системе охлаждения.
Это журналисты узнали в приватной беседе с производителями системных плат. Те рассказали, что Core i9-10900K потребляет 300 Вт, если не больше. Конечно, это было ожидаемо для мощного процессора, но всё равно звучит внушительно.
Такие цифры означают, что простым «воздухом» для охлаждения обойтись не получится. Что немаловажно, из-за совместимости моделей Comet Lake-S с новым разъёмом LGA 1200 пользователю придётся так или иначе приобретать новую системную плату, в том числе на чипсете Intel Z490. Такие решения получат более мощную подсистему питания. Но стоить будут, конечно, недёшево.