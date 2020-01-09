Новый флагманский процессор Intel поразил своим энергопотреблением

Это журналисты узнали в приватной беседе с производителями системных плат. Те рассказали, что Core i9-10900K потребляет 300 Вт, если не больше. Конечно, это было ожидаемо для мощного процессора, но всё равно звучит внушительно.

Такие цифры означают, что простым «воздухом» для охлаждения обойтись не получится. Что немаловажно, из-за совместимости моделей Comet Lake-S с новым разъёмом LGA 1200 пользователю придётся так или иначе приобретать новую системную плату, в том числе на чипсете Intel Z490. Такие решения получат более мощную подсистему питания. Но стоить будут, конечно, недёшево.