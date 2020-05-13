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Новый флагманский процессор Intel работает на грани перегрева даже с жидкостным охлаждением
При этом достигает частоты 4,77 ГГц
Недавно Intel выпустила новый процессор десятого поколения Core i9-10900K, который сама назвала «самым быстрым игровым процессором в мире». Как показали тесты, новый флагманский процессор Intel работает на грани перегрева даже с жидкостным охлаждением.
Проверку провели энтузиасты. Средняя температура процессора во время тестов составила 87 градусов по Цельсию, а пиковое значение — 93 градуса. Что интересно, при этом применялась 240-мм система жидкостного охлаждения AIO. Стоит отметить, что максимальная допустимая температура у Core i9-10900K составляет 100 градусов по Цельсию.
Сообщается, что в результате тестов чипсет достиг частоты в 4,77 ГГц по всем ядрам. Этот показатель сохранился на протяжении 48-минутного прогона. Чтобы повысить частоту ещё, нужно, чтобы температура составляла 70 градусов.