Новый флагманский процессор Intel работает на грани перегрева даже с жидкостным охлаждением

Проверку провели энтузиасты. Средняя температура процессора во время тестов составила 87 градусов по Цельсию, а пиковое значение — 93 градуса. Что интересно, при этом применялась 240-мм система жидкостного охлаждения AIO. Стоит отметить, что максимальная допустимая температура у Core i9-10900K составляет 100 градусов по Цельсию.

Сообщается, что в результате тестов чипсет достиг частоты в 4,77 ГГц по всем ядрам. Этот показатель сохранился на протяжении 48-минутного прогона. Чтобы повысить частоту ещё, нужно, чтобы температура составляла 70 градусов.