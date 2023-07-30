Новый инструмент AMD позволит запускать приложения с поддержкой Nvidia CUDA на своих GPU

SDK поддерживает широкий спектр оборудования AMD, включая GPU профессионального и потребительского уровня, а также APU AMD. В список входят такие популярные модели, как Radeon VII, Radeon RX Vega, Radeon RX 5000, Radeon RX 6000 и другие.

С помощью HIP SDK разработчики могут конвертировать существующие CUDA-приложения в единую кодовую базу C++, которая будет работать на GPU AMD и Nvidia. Это означает большую гибкость в выборе аппаратного обеспечения без ущерба для производительности и необходимости использования нескольких версий программного обеспечения.