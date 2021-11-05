Новый Intel Core i9-12900K оказался быстрее лучших процессоров Apple

В Geekbench Core i9-12900K преодолел отметку в 2000 баллов. у M1 Max, например, в однопоточном тесте стоит 1764 балла. В многопоточной производительности Intel тоже оказался лучше.

Стоит отметить, что чипы Intel всё же являются настольными, а вот процессоры Apple больше предназначены для ноутбуков.