Новый Intel Core i9-12900K оказался быстрее лучших процессоров Apple

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Новый Intel Core i9-12900K оказался быстрее лучших процессоров AppleApple M1 Max побит
Процессор Intel 12-го поколения проверили в однопоточных тестах Passmark и Geekbench. Модель показала себя достойно и даже обошла лучшую фирменную платформу Apple.
Речь идёт о флагманской модели Core i9-12900K. В Passmark она набрала 4243 баллов, что поместило процессор на первое место списка. Он опередил Apple M1 Pro и M1 Max, у которых значится 3880 и 3858 баллов соответственно. Также процессор Intel обошёл AMD Ryzen 9 5950X с 3497 баллами.
В Geekbench Core i9-12900K преодолел отметку в 2000 баллов. у M1 Max, например, в однопоточном тесте стоит 1764 балла. В многопоточной производительности Intel тоже оказался лучше.
Стоит отметить, что чипы Intel всё же являются настольными, а вот процессоры Apple больше предназначены для ноутбуков.
Источник: HotHardware