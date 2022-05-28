Новый крутой роутер Keenetic Hopper с Wi-Fi 6 отдают дешевле 5500 рублей

Роутер поддерживает Wi-Fi 6. Это 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в 2.4 ГГц. В отличие от Giga у модели нет оптического входа SFP. Кроме того, тут поменьше объём оперативной памяти, но его всё ещё достаточно. По скорости записи и чтения Keenetic Hopper не отличается от Giga.