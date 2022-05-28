Новый крутой роутер Keenetic Hopper с Wi-Fi 6 отдают дешевле 5500 рублей

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Новый крутой роутер Keenetic Hopper с Wi-Fi 6 отдают дешевле 5500 рублейВ DNS
В DNS с хорошей скидкой продают Wi-Fi роутер Keenetic Hopper. По сути, это клон более дорогого Keenetic Giga.
DNS предлагает Keenetic Hopper за 6350 рублей вместо 8499 рублей, а ещё предлагает дополнительную скидку в тысячу рублей при оплате онлайн. Итого получается 5350 рублей. Напомним, все акции актуальны и проверены на момент публикации новости. Проверяйте доступность самостоятельно.
Роутер поддерживает Wi-Fi 6. Это 1201 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в 2.4 ГГц. В отличие от Giga у модели нет оптического входа SFP. Кроме того, тут поменьше объём оперативной памяти, но его всё ещё достаточно. По скорости записи и чтения Keenetic Hopper не отличается от Giga.