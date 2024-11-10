Новый Mac Mini получил модульную систему, модель на 256 ГБ будет быстрее

В разборе, опубликованном недавно, показывается, что новый Mac mini оснащен модульным хранилищем, что означает возможность его замены без пайки. Однако, как и в случае с Mac Studio, процесс замены остается сложным.

Ранее базовая модель Mac mini с чипом M2 использовала одну плашку памяти на 256 ГБ, что приводило к медленным скоростям SSD, чем в моделях с более высокой емкостью, что вызвало критику со стороны пользователей за 30−50% более низкую производительность. Теперь с изменением конфигурации новая модель Mac mini будет предлагать более равномерную скорость, даже с базовой памятью, пишут СМИ.